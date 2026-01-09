Благодарить за это разработчикам следует зимнюю распродажу в Steam.

С момента релиза приключенческой игры Detroit Become Human, относящейся к категории игр типа «интерактивного кино», прошло уже без малого восемь лет, и кажется, что все, кто хотели, уже давно ознакаомились с историями андроидов Кэры, Коннора и Маркуса, а то и по несколько раз. Тем не менее, из года в год суммарное количество продаж Detroit Become Human увеличивается, и несколько часов назад разработчики из Quantic Dream известили общественность о достижении их творением нового «круглого» результата — 15 миллионов копий.

Примечательно, что скорость, с которой продаются новые копии Detroit Become Human, за последний год резко возросла. Так, в октябре 2024 года Quantic Dream сообщала о продаже 10 миллионов экземпляров. Таким образом, на реализацию 10 миллионов копий игре потребовалось 6,5 лет, а на реализацию последующих 5 миллионов — всего 14 месяцев.

Скорее всего, благодарить за это разработчикам из Quantic Dream следует регулярные распродажи. В рамках последней из них — праздничной рождественской и новогодней распродажи в Steam — Detroit Become Human продавалась за сущие копейки с 90-процентной скидкой.

Без дела Quantic Dream не сидит: сейчас студия занята производством приключенческого экшена Star Wars Eclipse, информации о котором, впрочем, несмотря на состоявшийся в 2021 году анонс, до сих пор кот наплакал.