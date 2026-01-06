Ждать осталось ровно месяц.

Разработчики из студии 34BigThings собрались с мыслями и наконец-то огласили точную дату выхода своей разрушительной гонки на выживание Carmageddon Rogue Shift. Новая часть культовой для целого поколения геймеров игровой серии выйдет на актуальных платформах ровно через месяц: 6 февраля.

Вместе с тем девелоперы поделились дополнительными подробностями проекта. Так, в Rogue Shift мы попадаем на Землю образца 2050 года после крайне целой череды природных катаклизмов и опустошительных вооружённых конфликтов. Миллиарды людей превратились в зомби, которые теперь досаждают тем, кому посчастливилось или наоборот не повезло выжить — здесь уж, что называется, смотря с какой стороны на это посмотреть. Согласно местной вымышленной безрадостной статистике, на одного выжившего разумного человека приходится десять тысяч зомби.

Сорвиголовы из числа выживших участвуют в разрушительных гонках под названием Carmageddon за право покинуть этот во всех смыслах умирающий мир. Одним из таких сорвиголов и является персонаж игрока.

Как утверждают разработчики, практически каждый заезд в Carmageddon Rogue Shift будет отличаться от предыдущего за счёт системы процедурной генерации трасс. На выбор будут доступны полтора десятка автомобилей, каждый из которых можно улучшать и оснащать оружием по своему усмотрению.

Согласно официальному комментарию в пресс-релизе, новинка будет стоить $40 или эквивалент в региональных валютах. В российском регионе Steam-страница Rogue Shift доступна, но ценник на неё пока не указан.