Судя по всему, радикальная мера в виде блокировки платформы возымела своё действие.

В начале декабря Роскомнадзор (РКН) ограничил работу платформы для создания видеоигр Roblox в России, связав своё действие с постоянными нарушениями её администрацией требований российского законодательства в плане модерации размещаемого на ней контента. Ограничение работы, а если выражаться прямым текстом, то блокировка, стала последней мерой, принятой после многократного игнорирования администрацией Roblox запросов со стороны РКН, и, похоже, это действие возымело положительный эффект.

Как сообщила пресс-служба Роскомнадзора, руководство Roblox признало недостаточность своих мер по обеспечению модерации контента и обратилось в ведомство с заявлением о готовности к выполнению требований российского законодательства.

На текущий момент до РКН добралось только заявление, поэтому разблокировки Roblox не произошло, но, судя по пресс-релизу, если администрация платформы всерьёз, а не на словах намерена сотрудничать с ведомством, то её работа в России будет продолжаться, как сейчас продолжается работа других сервисов и платформ, полностью соблюдающих местные законы.