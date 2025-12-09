Проект ещё официально даже не анонсирован, но, очевидно, это уже вопрос ближайших дней.

Слухи о разработке ремейка Assassin’s Creed IV Black Flag гуляют по Сети так давно, что кажется, будто мы с ними живём уже всю жизнь. Пока что проект официально анонсирован не был, но, похоже, до времени «Ч» остались считанные дни или недели: сегодня регулятор PEGI, отвечающий за присуждение возрастных рейтингов в Европе, присвоил ремейку приключений пирата Эдварда Кенуэя рейтинг «18+».

Согласно публикации на сайте PEGI, обновлённая версия носит название Assassin’s Creed Black Flag Resynced — судя по всему, без упоминания того, что это четвёртая номерная часть серии. В целом такое решение полностью укладывается в современную политику Ubisoft относительно избавления серии Assassin’s Creed от порядковых номеров: в противном случае их было бы уже неприлично много.

Инсайдеры и журналисты полагают, что презентация ремейка состоится уже на этой неделе в рамках мероприятия The Game Awards 2025. Мы не были бы в этом столь уверены, поскольку Ubisoft не нуждается в выставках такого рода, чтобы привлечь внимание к своим продуктам, но по факту более подходящего момента в этом году уже не будет.

Напомним, что оригинальная Assassin’s Creed IV Black Flag вышла в 2013 году и пришлась по душе любителям морских сражений, высадок на Карибские острова и разборок с недоброжелателями в лице англичан, испанцев и охотников на пиратов.