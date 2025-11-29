Обещают, что по масштабу и наполнению они будут превосходить дополнения для первой части.

Вышедшая в начале этой осени метроидвания Hollow Knight Silksong обрела неожиданную для всех, включая и самих разработчиков, популярность. Бремя известности и высоких ожиданий зачастую ко многому разработчиков обязывает, и представители студии Team Cherry решили им соответствовать. Так, в интервью журналисту Bloomberg Джейсону Шрайеру представители студии Ари Гибсон и Уильям Пеллен отметили, что коллектив уже вовсю трудится над сюжетными дополнениями для Silksong.

По словам разработчиков, работа кипит достаточно активно, чтобы в обозримой перспективе можно было поделиться первыми подробностями грядущих дополнений. Причём девелоперы утверждают, что в плане объёма эти дополнения заметно превосходят откровенно бедные на контент DLC из первой Hollow Knight.

В перспективе, вероятно, в свет выйдет и третья часть Hollow Knight, но Гибсон и Пеллен пока не готовы сказать, когда это произойдёт. Во-первых, планов по пострелизной поддержке Silksong у них громадьё, а во-вторых, они не хотят загонять себя в рамки данной франшизы и рассчитывают расширить амплуа. И понять их в этом плане можно: вечно быть в глазах сообщества просто «создателями "игры X"», как это часто происходит у малых и не очень коллективов разработчиков — это судьба, которую трудно назвать поистине привлекательной.