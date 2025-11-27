Проект отныне соответствует статусу современного продукта игровой индустрии.

В своё время в видеоигры стало модно добавлять режим «Новая игра+». В одних проектах он доступен сразу с момента релиза, в другие его внедряют уже в рамках пострелизной поддержки. Зомби-шутер Dying Light The Beast относится ко второй категории, и сегодня «Новая игра+» появилась и в нём.

По своей сути исполнение данного режима в Dying Light The Beast практически не отличается от других игр. Его активация означает, что вы стартуете новое прохождение с уже ранее достигнутым прогрессом, сохранив всю полученную при предыдущем прохождении экипировку, оружие и прогресс в развитии персонажа.

С целью балансирования заметно упрощённого прохождения вам будут встречаться более сильные противники. В то же время вы будете натыкаться на оружие и экипировку более высокого класса. Проходить Dying Light The Beast в режиме «Новая игра+» можно многократно, и каждый раз уровень сложности и качество «лута» будут повышаться.

Кроме того, в игре появились так называемые легендарные уровни, позволяющие расширить прогрессию главного героя за пределы основного древа навыков. По достижении 15 уровня весь последующий зарабатываемый опыт будет идти в счёт роста легендарного уровня. Каждый новый легендарный уровень можно потратить на пассивные улучшения, как то увеличение здоровья, более высокие боевые характеристики и многое другое. Также с ростом легендарных уровней вам будут открываться новые виды оружия и облики.

Ну и, наконец, трассировка лучей. Чтобы активировать её, рекомендуется в настройках графики выставить максимальный (ультра) уровень качества картинки. При этом трассировка лучей в Dying Light The Beast не проприетарная, а на базе DirectX. Иными словами, чтобы активировать её, не обязательно обладать видеокартой NVIDIA серии RTX: помимо них сгодятся и видеокарты AMD серий RX 6000 и RX 7000 или более современные, а также Intel Arc.