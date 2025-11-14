В целом проект оставляет у геймеров после себя ощущение глубокой вторичности.

Сегодня днём состоялся релиз второго из двух самых ожидаемых шутеров текущей осени — Call of Duty Black Ops 7. И хотя сама франшиза и её подсерия Black Ops невероятно популярны, но в сравнении с Battlefield 6 первые результаты новинки оставляют желать лучшего.

Первые игроки отмечают крайне посредственную с точки зрения режиссуры, сюжета и повествования кампанию, а также ряд неоднозначных сопутствующих ей решений. Так, согласно замечаниям геймеров, одиночный режим Call of Duty Black Ops 7 требует постоянного подключения к Сети и, по всей видимости, работает через сервер, поскольку если на некоторое время отойти от компьютера, то вас просто «выкинет» из игры.

И здесь в дело вступает второе сомнительное решение: отсутствие возможности не то что сохраняться в любое время, про это в современных шутерах мы уже вообще забываем, а хотя бы контрольных точек, в которых происходит автоматическое сохранение. Как итог, если вы отошли по зову природы, то вас мало того что «кикнет» из игры, за которую заплачены деньги, так ещё и проходить уровень придётся заново.

На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг Call of Duty Black Ops 7 в Steam составлял 49%.