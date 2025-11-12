Сайт Конференция
В мире игр Михаил Андреев
Продажи средневековой RPG Kingdom Come Deliverance II достигли отметки в 4 миллиона копий
Чтобы добиться этого результата, игре потребовалось порядка девяти месяцев.

Быть может, в сравнении с высокобюджетными AAA-проектами у Kingdom Come Deliverance II и скромные результаты продаж, но для своего уровня экономические показатели проекта весьма достойные. Собственно, разработчики средневековой ролевой игры не скрывают своей радости и со словами благодарности игрокам отчитываются буквально о каждом новом миллионе проданных копий. К сегодняшнему дню их накопилось уже четыре миллиона.

На достижение данного результата Kingdom Come Deliverance II потребовалось чуть больше девяти месяцев — релиз состоялся в начале февраля текущего года.

За этот период проект получил несколько крупных обновлений, а также наборов дополнительного контента. Третий такой набор контента под названием Mysteria Ecclesiae вышел буквально вчера вечером: он посвящён расследованию причины появления и распространения эпидемии в городе Седлеца, источником которой считается местный монастырь.

