В мире игр Михаил Андреев
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
Подавляющее большинство геймеров сошлись во мнении, что перед нами весьма посредственная работа.

Разработчики игр продолжают стараться откусить кусочек от пирога ремастеров и заработать денег при минимальных вложений сил и средств. Зачастую получается неплохо, но порой на свет появляется нечто, что можно назвать оскорблением светлой памяти о беззаботном детстве/молодости.

Судя по всему, обновлённая версия ролевого экшена Sacred 2 попадёт во вторую категорию, поскольку состоявшийся сегодня её релиз был воспринят игроками весьма прохладно.

Как пишут первые покупатели Sacred 2 Remaster, новинка изобилует ошибками, а также встречает игроков непривычным и значительно менее удобным новым интерфейсом. Также непосредственно русскоязычные игроки отмечают, что в ремастере отсутствует русская локализация. В целом ремастер оставляет после себя впечатление «ленивого» продукта, что, возможно, вполне естественно, если учесть, какую цель такими обновлениями преследует подавляющая часть разработчиков игр.

На момент публикации данной заметки средний пользовательский рейтинг Sacred 2 Remaster в Steam составлял около 28%.

#sacred 2 #sacred 2 remaster
1
