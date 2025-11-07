Видео призвано напомнить о том, что релиз состоится уже в следующую субботу.

За судьбой Escape from Tarkov следят не только в России как за надеждой на полноценное возрождение отечественной игровой индустрии, но и по всему миру как за качественным представителем экстракшн-шутеров. Уже через восемь дней — в следующую субботу, 15 ноября — игра доберётся до полноценного релиза, ну а сегодня разработчики из Battlestate Games опубликовали пусть и короткий, но ёмкий кинематографический видеоролик.

Напомним, что действие шутера разворачивается в городе Тарков, ставшем эпицентром боевых действий между военизированными группировками. В задачу игроков входит выжить в этом аду, в том числе за счёт устранения угроз, и добраться до точки эвакуации.

15 ноября Escape from Tarkov версии 1.0 доберётся до релиза в том числе в Steam, однако игроки, которые все прошедшие годы пользовались ранней версией из её собственного магазина, бесплатную копию для Steam не получат. Довольно странное решение, и, возможно, в перспективе его изменят. В конце концов, Steam де-факто монополист на рынке игр для ПК, и попытки эту монополию расшатать заканчиваются для таких пытливых разработчиков неудачно.