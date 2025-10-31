Тематически его посвятят утопиям для каждой из игровых фракций.

Быть может, градостроительному «выживачу» Frostpunk 2 и не удалось надолго сохранить пользовательскую базу — в первую часть франшизы по сей день играют в 6—7 раз больше людей, чем в сиквел — но от планов его пострелизной контентной поддержки разработчики не отказывались. Поэтому сегодня представители 11 bit Studios поведали о том, что первое контентное дополнение под названием Fractured Utopias станет доступно 8 декабря.

Дополнение призвано расширить геймплейный аспект внутриигровых фракций, добавив каждой из них свою уникальную утопию — своеобразное дополнительное древо развития. По мере того, как игрок в роли управляющего будет завоёвывать доверие тех или иных городских фракций, ему будут становиться доступны соответствующие утопии. При идеальном прохождении, а насколько оно возможно, вопрос приотрытый, все шероховатости между фракциями будут полностью сглажены, и город достигнет того самого утопического уровня развития и взаимопонимания.

Помимо утопий дополнение добавит новые уникальные разблокировки для фракций, свыше сотни новых сюжетных событий, новую карту, восемь новых центров фракций и премиум-истории «Фаталисты» и «Чума».

Во сколько 11 bit Studios оценивает данный набор контента, пока неизвестно. Зато в Steam уже есть его официальная страничка.