Объяснение данной ситуации найти непросто.

Хотя франшиза Star Wars остаётся безгранично популярной, конкретно о шутерах с подзаголовками Battlefront выразиться аналогичным образом затруднительно: в том же Steam, куда Star Wars Battlefront II добрался в 2020 году с трёхлетним опозданием относительно общего релиза, средний «онлайн» последние четыре года болтался в районе двух тысяч игроков с пиковым значением в 10 тысяч пользователей.

Так было до вчерашнего вечера, когда игроки начали массово запускать Star Wars Battlefront II, позволив тем самым боевику обновить свой рекорд «онлайна» в Steam, установив его на значении почти в 18 тысяч пользователей.

С чем связан такой резкий и кажущийся скоординированным всплеск интереса к Battlefront II, сказать сложно. Одни считают, что таким образом геймеры продемонстрировали заинтересованность в данной подсерии культовой франшизы на фоне заявления её продюсера Матса Хельге Холма о желании начать работать над триквелом. Другие же полагают, что перед нами отложенный эффект различных акций и распродаж на четвёртое мая, также известное, как день «Звёздных войн». Напомним, что May the 4th (4 мая) в английском языке созвучно с известным джедайским выражением «May the Force [be with you]», что в русской локализации известно как «Да пребудет [с тобой] Сила».

Скорее всего, перед нами совокупность вышеизложенных причин, тем более что скачок «онлайна» носит не единомоментный, а вполне себе растянутый по времени характер: так, на момент написания данной заметки в Star Wars Battlefront II в Steam находилось почти 9 тысяч игроков.