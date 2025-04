Конкуренция — это хорошо для всех. Кроме монополиста, разумеется.

На протяжении десятилетий в видеоигровом жанре симуляторов жизни существовала, по сути, только серия The Sims. Робкие попытки создать этой франшизе конкурента успеха не достигали. До недавнего времени: пока в раннем доступе не вышел проект InZOI от южнокорейского издательства Krafton.

Довольно быстро выяснилось, что этот проект во многих аспектах даже в состоянии незавершённого продукта превосходит культовые игры серии The Sims. И вот, как сообщило издание The Gamer со ссылкой на ряд полученных комментариев от тестировщиков The Sims 4, в Electronic Arts встревожены появлением конкурента.

В частности, тестировщики сообщают, что издательство рассылает им опросники с более чем 80 вопросами относительно InZOI. Ряд тестировщиков, несмотря на то, что они предпочитают именно The Sims 4, считают это позитивным явлением, поскольку здоровая конкуренция всегда идёт на пользу жанрам и индустрии в целом.

Сложно сказать, насколько эти тревоги и опасения Electronic Arts обоснованы. Дело в том, что InZOI после успешного старта очень быстро растерял свой «онлайн», сейчас находящийся на отметке в 4—8 тысяч пользователей в зависимости от времени суток. Для сравнения, «онлайн» The Sims 4 в Steam варьируется от 19,5 тысяч до 42 тысяч игроков в зависимости от времени суток.