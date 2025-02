И это правильно.

Если выбирать между Need for Speed и Battlefield, руководствуясь исключительно корпоративными интересами издателя, то выбор, безусловно, должен быть сделан в пользу второй, поскольку она обеспечивает сетевое взаимодействие и куда лучше подходит для монетизации. По этой причине сейчас Electronic Arts вместе со всеми причастными студиями после череды провалов игр серии Battlefield решили сосредоточить своё внимание на том, чтобы новая часть культовой серии милитари-шутеров максимально оправдалась с коммерческой точки зрения. Глубоко вторичные франшизы, такие, например, как Need for Speed, отошли на второй план, потому что студия Criterion Games также активно участвует в производстве следующей Battlefield.

Впрочем, ставить крест на некогда обожаемой целым поколением геймеров гоночной серии пока рано. По словам исполнительного вице-президента Electronic Arts Винса Зампеллы, который являет собой пример кризисного менеджера в игровой индустрии, Need for Speed в будущем вернётся. Но пока что об этом говорить рано, поскольку все усилия команд разработчиков сосредоточены именно на Battlefield.

Понятное дело, никаких подробностей о будущей Need for Speed у Зампеллы нет. Рискнём даже предположить, что проект пока не существует даже в виде идеи, не то что в виде неких сформированных «билдов».

Отметим, что помимо Criterion Games и DICE над следующей Battlefield также трудятся Motive Studio и Ripple Effect. В Battlefield 2042 это взаимодействие ни к чему хорошему не привело, посмотрим, что будет в следующей части.