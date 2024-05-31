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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
God of War: Ragnarok выйдет 19 сентября на ПК, но не спешите радоваться
Помните историю про привязку аккаунта PSN?

В рамках прошедшей трансляции State of Play компания Sony анонсировала ПК-версию God of War: Ragnarok. Проект выйдет через три месяца, портированием занимается компания Jetpack Interactive, которая ранее перенесла на персональные компьютеры God of War образца 2018-го. У критиков в своё время было мало претензий к состоянию ПК-версии оригинала, поэтому и с Ragnarok не должно быть проблем.

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God of War: Ragnarok на ПК получит следующие технические особенности:

  • разблокированный фреймрейт;
  • поддержка современных технологий апскейлинга: DLSS 3.7, FSR 3.1 и XeSS 1.3;
  • поддержка ультрашироких мониторов.

Также God of War: Ragnarok на ПК будет сразу снабжена бесплатным дополнением Valhalla, а предзаказы оформить можно уже сейчас. За оформление последнего можно получить бонусы в виде косметических предметов для Кратоса и Атрея.

Но без фирменной «заподляны» со стороны Sony дело, разумеется, обойтись не могло: игра потребует наличия PSN-аккаунта (а завести его нельзя в сотнях стран). К тому же, в Steam страница с проектом заблокирована в огромном количестве регионов, среди которых есть и Казахстан. Жителям России и Беларуси ничего не светит тоже по понятным причинам.

God of War: Ragnarok выйдет 19 сентября в Steam и Epic Games Store.

#sony #god of war ragnarok #jetpack interactive
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