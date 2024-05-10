Всё зависит от того, насколько топорно данный процесс будет реализован.

Рекламные интеграции в видеоиграх в той или иной степени существуют едва ли не столько же, сколько сама игровая индустрия в целом. То в виде «пасхалок», то в виде пристрастий главного героя, то ещё в каком-то мягком формате. В Electronic Arts уже не первый год размышляют над тем, чтобы развить эту идею, и вот, генеральный директор компании Эндрю Уилсон в очередном финансовом отчёте упомянул, что имеет смысл активнее работать над созданием рекламных интеграций в играх.

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В документах Electronic Arts эти интеграции замаскированы под «внутриигровой динамической рекламой», которая будет работать, исходя из интересов конкретных геймеров. Хотя звучит всё это, зная повадки Electronic Arts, максимально безобразно, но Уилсон всё-таки добавляет, что создание таких рекламных интеграций следует вести «разумно», и уже сейчас для реализации данной задачи в EA сформирована специальная команда.

Дальше всё уже зависит от того, какую схему реализации данных рекламных интеграций предложит команда внутри Electronic Arts. Если сделать всё ненавязчиво, то стерпеть подобные явления можно. В конце концов, издатели видеоигр развратили геймеров многочисленным условно-бесплатным контентом, большая часть потребителей которого не «донатит» в них ни копейки/цента. А монетизировать всё это хозяйство необходимо.