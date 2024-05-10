Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Просто очень деньги нужны: Electronic Arts намеревается активно вводить в игры рекламные интеграции
Всё зависит от того, насколько топорно данный процесс будет реализован.

Рекламные интеграции в видеоиграх в той или иной степени существуют едва ли не столько же, сколько сама игровая индустрия в целом. То в виде «пасхалок», то в виде пристрастий главного героя, то ещё в каком-то мягком формате. В Electronic Arts уже не первый год размышляют над тем, чтобы развить эту идею, и вот, генеральный директор компании Эндрю Уилсон в очередном финансовом отчёте упомянул, что имеет смысл активнее работать над созданием рекламных интеграций в играх.

реклама

В документах Electronic Arts эти интеграции замаскированы под «внутриигровой динамической рекламой», которая будет работать, исходя из интересов конкретных геймеров. Хотя звучит всё это, зная повадки Electronic Arts, максимально безобразно, но Уилсон всё-таки добавляет, что создание таких рекламных интеграций следует вести «разумно», и уже сейчас для реализации данной задачи в EA сформирована специальная команда.

Дальше всё уже зависит от того, какую схему реализации данных рекламных интеграций предложит команда внутри Electronic Arts. Если сделать всё ненавязчиво, то стерпеть подобные явления можно. В конце концов, издатели видеоигр развратили геймеров многочисленным условно-бесплатным контентом, большая часть потребителей которого не «донатит» в них ни копейки/цента. А монетизировать всё это хозяйство необходимо.

#electronic arts
+
Написать комментарий (0)
Respawn взяла курс на укрепление обороны Apex Legends после кибератаки
Новая Battlefield создаётся как «безопасная и предсказуемая» игра серии, прорывов от неё ждать не следует — авторитетный инсайдер
Respawn работает над новой игрой во франшизе Titanfall — авторитетный инсайдер
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
50
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
50
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
43
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
82
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
49
Мое мнение о Marvel Spider-Man 2 (PushSquare)
1
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1
У консольного подразделения Xbox возникли большие финансовые проблемы
4
ВС США готовятся к ударам по военным объектам КНР в Южно-Китайском море
5

Сейчас обсуждают

Вячеслав Эрин
15:29
4070с однозначно. если выбор амд, то 7800. 12гб у амд это как 8 у нвидии. ты вот пишешь эту ересь, а тесты похоже вообще не смотришь. многие игры на амд жрут напорядок больше видеопамяти, при заполнен...
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
FelsheR-ZVZVZVzV
15:27
пусть думает что он думает. Зато потом будут статьи в которых он плачет, что энвидиу не купил. Хотя если купит энвидию... то дальше сами знаете.) Контора пишет!))
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
FelsheR-ZVZVZVzV
15:23
а что с дровами у зеленых плохого? Просто всю жизнь на них и все только хорошее.)
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Константин Курилович
15:23
Включи трассировку лучей на 6750xt и ты загрустишь. Трассировка путей и вовсе прекратит её в беспомощную тыкву. И ни FSR, ни генератор ей не помогут. В отличии от той самой "тишки", которая спокойно в...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
irnwlf
15:22
Хоть ты и радивонадрочер, но я поставлю лайк, ибо долго ржал с этого коммента.
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
Алексей Дрёмин
15:21
Щас АМД нативно превосходит нвидиа в играх, карты дешевле и мощнее зелёных обрезков, к тому же я намучился с дровами от зелёных криворуких бездарей. Вообще не жалею что на амд перешёл
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
Добрый день
15:17
Как уже говорил - каждому своё. Я, лично, все эти улучшайзеры не перевариваю, поэтому играю либо без них, либо покупаю видеокарту соответствующей мощности.
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
Eppius
15:15
270 тысяч за карту поиграть))) И ведь покупают! Тогда зачем уменьшать цену.
США опасаются, что Китай захватит тайваньскую компанию TSMC, навредив этим американской экономике
vl
15:13
у меня карта от Asus длиной 20 см , даунвольтингом снизил потребляемую мощность до 140 Вт, всё тихо, нормально, и нет упора в лимиты.
Хватит бояться AMD или почему я решил сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT
sergekarpov
15:10
Но вы же сами написали, что влияние FG на картинку "можно сказать что почти незаметно", именно поэтому на 4060Ti можно играть в Ведьмака и Киберпанк в FHD например (к тому же с включенным RT), а на 67...
Почему разумному геймеру не нужна видеокарта за 100 000р, и сколько лет «живёт» старый флагман
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем