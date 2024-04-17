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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Новая студия легендарного геймдизайнера оригинальной Deus Ex раскрыла подробности о своей новой игре — Thick as Thieves
Многопользовательский «иммёрсив-сим» с «живым сервисом». Уоррен Спектор, ну зачем ты так?

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Руководство студии OtherSide Entertainment, в которое также входит легендарный геймдизайнер Deus Ex Уоррен Спектор, раскрыли новую информацию касательно своего грядущего проекта — «иммёрсив-сима» Thick as Thieves.

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Геймеры, которые надеялись на появление классики жанра с исследованием окружения, глубоким погружением в атмосферу и неспешным темпом, будут, пожалуй, немного расстроены. Дело в том, что нас ждёт многопользовательская соревновательная игра с «живым сервисом», действие которого будет происходить на территории фентезийного города. Там придётся примерить на себя роль вора и отправиться на поиски сокровищ.

На самом деле, тема поиска сокровищ станет центральной в Thick as Thieves — даже название об этом намекает. Игрокам сначала предложат добывать ценную информацию по поводу тех или иных сокровищ. Данные о предполагаемых целях ещё придётся выуживать, взаимодействуя с миром и населяющими его персонажами. Авторы собираются каким-то образом реализовать такие условия, что напасть на персонажа другого игрока будет так же выгодно, как и объединить с ним усилия с целью поисков. И предательство — ему здесь тоже найдётся место.

Собранное добро нужно не только украсть, но и донести до своего убежища. На ум приходит выпущенная в прошлом году The Finals, только у Thick as Thieves темп явно будет не таким ураганным. Авторы крайне позитивно оценивают прототип своего нового проекта, будто не принимая во внимание многочисленные случаи оглушительных провалов экстракшен-шутеров. Тот же The Finals сейчас чувствует себя очень плохо, у Rainbow Six Extraction дела обстоят не самым лучшим образом.

Релизная версия Thick as Thieves предложит поклонникам жанра несколько больших кварталов для изучения. Потом должны появиться новые зоны и новые города — но, видимо, только в том случае, если развитие проекта пойдет в нужном направлении.

Уоррен Спектор и команда его разработчиков собираются выпускать новый контент для Thick as Thieves раз в три месяца. Будут выходить новые приспособления и новые воры, в шкуре которых разрешат побывать. Причём, большую часть контента должны сделать бесплатной. Тот же Уоррен Спектор на текущем этапе производства и вовсе старается не акцентировать внимания на системе монетизации.

Даты релиза у Thick as Thieves пока нет, со списком целевых платформ авторы тоже ещё не определились. Напомним также, что студия OtherSide Entertainment в настоящий момент работает над Argos: Riders on the Storm. Представьте себе, это ещё один многопользовательский «иммёрсив-сим».

#otherside entertainment #thick as thieves
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