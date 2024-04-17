Противники перехода на офисный режим там, интересно, есть?

С начала 2024 года мы далеко не единожды писали вам о сокращениях в игровых студиях — к сожалению, данная практика давно стала нормой, определяющей текущий подход руководителей к сохранению своих кадров. Расстаются с работниками как маленькие компании, так и настоящие гиганты уровня Microsoft и Amazon, тут никаких исключений и особых условий нет. Вот и для боссов Take-Two Interactive настал черёд запустить свою волну сокращений — соответствующую информацию опубликовали издания Reuters и Bloomberg.

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Причина для расставаний со специалистов вновь называется предельно простая — желание сократить расходы в это непростое время. Помимо этого, Take-Two Interactive приняла решение отменить разработку сразу нескольких проектов, которые даже до своего официального анонса не дожили. А уволено будет около 5 % от всего штата, что составляет примерно 600 человек (в марте 2023-го в компании работало 11 580 человек).

Руководство холдинга заявляет, что с помощью таких непопулярных мер им удастся сэкономить около 200 миллионов долларов, из которых только 35 миллионов связаны с расходами на работников, 25 миллионов получится выручить после отказа от части офисов, а 140 миллионов долларов будет сэкономлено после отмены неанонсированных игр.

В настоящий момент самым главным проектом для всей Take-Two считается грядущая Grand Theft Auto VI, для финализации процесса разработки которой топ-менеджерам холдинга приходится буквально загонять разработчиков обратно в офис из «удалёнки». Мы точно знаем, что проект выйдет на Xbox Series X|S и PlayStation 5.

Версия для ПК, вне всяких сомнений, тоже будет, но анонсируют и выпустят её спустя какое-то время. Релиз GTA VI запланирован на 2025 год. Интересно, среди сокращённых сотрудников есть те, кто пытался спорить с руководством по поводу обязательного возвращения в офис?