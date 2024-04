Кооператив предусматривается, но только не PvP.

Команда шведских разработчиков из небольшой студии Keepsake Games, куда входят профессионалы, работавшие над такими проектами, как A Way Out, It Takes Two и Wolfenstein: The New Order, представила игровому сообществу трейлер своего нового творения — кооперативного шутера Jump Ship.

Проект, ранее носивший название HyperSpace: Pirates of Atira, получил описание «Sea of Thieves в космосе» от самих создателей. Симбиоз популярной пиратской адвенчуры и элементов стратегии FTL обещает геймерам новый уровень взаимодействия и совместных приключений. Так, команды по четыре человека будут отправляться выполнять задания на далёкие планеты или участвовать в динамичных космических баталиях, где каждому игроку отведена индивидуальная роль: от управления кораблём и артиллерией до ремонта и разведки.

Помимо этого, Jump Ship наделили особенностью, которая в последнее время становится трендом в игровой индустрии — бесшовностью. Это значит, что игрокам не придётся раз за разом наблюдать за экранами загрузки (привет, Тодд!): они будут способны плавно переходить от управления кораблём к исследованию его внутренностей и даже к высадке на планеты. Всё это дополнено возможностью выбора маршрута к цели с разной степенью опасности и наличием элементов случайности в уникально созданных миссиях.

Команда из десяти человек, в которой есть и знакомые имена, такие как Даниэль Каплан из Mojang и Филип Кулианос, отвечавший за арт в It Takes Two и A Way Out, а также Хенрик Альфредссон, работавший над Mirror’s Edge, обещает запустить Jump Ship в ранний доступ на платформах Steam и Xbox. Точная дата релиза пока не названа, но разработчики гарантируют русскоязычную версию игры.

При этом PvP в игре не предвидится: весь упор сделан на командное взаимодействие и противостояние с компьютером, что, по задумке создателей, позволит весело провести время как в одиночной игре, так и в компании друзей.