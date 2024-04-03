Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Анонсирован Jump Ship — кооперативный шутер, который сами авторы называют «Sea of Thieves в космосе»
Кооператив предусматривается, но только не PvP.

реклама

Команда шведских разработчиков из небольшой студии Keepsake Games, куда входят профессионалы, работавшие над такими проектами, как A Way Out, It Takes Two и Wolfenstein: The New Order, представила игровому сообществу трейлер своего нового творения — кооперативного шутера Jump Ship.

реклама

Проект, ранее носивший название HyperSpace: Pirates of Atira, получил описание «Sea of Thieves в космосе» от самих создателей. Симбиоз популярной пиратской адвенчуры и элементов стратегии FTL обещает геймерам новый уровень взаимодействия и совместных приключений. Так, команды по четыре человека будут отправляться выполнять задания на далёкие планеты или участвовать в динамичных космических баталиях, где каждому игроку отведена индивидуальная роль: от управления кораблём и артиллерией до ремонта и разведки.

Помимо этого, Jump Ship наделили особенностью, которая в последнее время становится трендом в игровой индустрии — бесшовностью. Это значит, что игрокам не придётся раз за разом наблюдать за экранами загрузки (привет, Тодд!): они будут способны плавно переходить от управления кораблём к исследованию его внутренностей и даже к высадке на планеты. Всё это дополнено возможностью выбора маршрута к цели с разной степенью опасности и наличием элементов случайности в уникально созданных миссиях.

Команда из десяти человек, в которой есть и знакомые имена, такие как Даниэль Каплан из Mojang и Филип Кулианос, отвечавший за арт в It Takes Two и A Way Out, а также Хенрик Альфредссон, работавший над Mirror’s Edge, обещает запустить Jump Ship в ранний доступ на платформах Steam и Xbox. Точная дата релиза пока не названа, но разработчики гарантируют русскоязычную версию игры.

При этом PvP в игре не предвидится: весь упор сделан на командное взаимодействие и противостояние с компьютером, что, по задумке создателей, позволит весело провести время как в одиночной игре, так и в компании друзей.

#jump ship #keepsake games
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как правильно проверять батарейки мультиметром
46
Россия раздвигает "воздушные границы" форсируя производство истребителя МиГ-41 ПАК ДП 6-го поколения
7
GeForce RTX 2080 SUPER vs GeForce RTX 4080 SUPER – почему покупка флагмана никогда не окупится
134
Собираем ПК за 10К - мой личный опыт
111
"Дом у дороги" 2024 года - спорный ремейк культового фильма (небольшой субъективный обзор)
7
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
26
Почему в России любят Xbox, но покупают PlayStation
20
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
9
Об американском разведывательном самолёте, сбитом над Баренцевым морем летом 1960 года
1
Military Watch: армия США потеряла четыре ударных вертолёта менее чем за два месяца
1

Сейчас обсуждают

Легенда
15:50
Ты в натуре какой-то овощ, вроде бы ты уже старый, но всё равно не понимаешь что это такое. Смотри что я могу. И это лишь пример, у меня уже миллионы таких жертв
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
Chihonya
15:49
и беременность неожиданная...
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
Chihonya
15:49
Вирус написан под майкопским и шконкой, смертельно ужасен и беспощаден, как сам шишан)
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
Apsheronsky tchai
15:48
И вирус у тебя есть, и гонококков целое стадо.
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
FelsheR-BAN100712
15:47
У нас в Сибири и в тёплое время года порой обогреватели да калориферы работают. Кондиционеров ни у кого не видел. Еще один с краснодарского края чтоли?)
Готовимся к жаре — 7 способов быстро и недорого улучшить охлаждение вашего игрового ПК
Александр
15:47
Даже интересно, они когда ни будь поймут, что ограничивая продажи цифровой техники, только заставляют быстрее разрабатывать и переходить на своё? А был бы выбор, сильно сомневаюсь, что тот же Хуавей, ...
Intel за счёт перехода на EUV смогла снизить себестоимость производства чипов почти в два раза
pOdOnOg
15:47
Звучит как угроза.
На российских дорогах появилась умная Lada Vesta с автопилотом
Asker 013
15:47
Доступ максимально упростить нужно, чтобы помех с общением и помощью людям не было. Только так. А то непонятно - тут же есть необходимость у хозяев на нем зарабатывать... И рыбку съесть и...
Разработчикам chatGPT-5 не хватает данных для обучения нейросети
Легенда
15:46
Ты рот закрой, ты знаешь сколько я уже компов взломал? У меня есть свой личный вирус, и я его сейчас повсюду распространяю. Чтобы воровать все данные. Ни один вирус тотал его не видит, а про defender...
Core i9-14900KS vs Core i9-14900K – почему более дорогой процессор не увеличивает fps в играх
32Влад32
15:46
Китя, лучше иди с кошечками играйся.
Как правильно проверять батарейки мультиметром
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем