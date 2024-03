Анонс может состояться уже 5 марта.

Сооснователь портала XboxEra, ранее зарекомендовавший себя как проверенный инсайдер, опубликовал сведения по поводу дальнейшего выступления Sony на ПК— в ближайшем будущем должен состояться анонс ПК-версии ролевого экшена Ghost of Tsushima.

«Слышу, что совсем скоро мы узнаем что-то о ПК-порте Ghost of Tsushima. Может, пятого числа?» — вопросил сооснователь портала. В комментариях под своим заявлением инсайдер дал понять, что имеет ввиду именно 5 марта, а не какого-то другого месяца.

Напомним также, что в 2021 году ПК-порт Ghost of Tsushima упоминался в «сливе» документов NVIDIA. Любопытно, что все проекты, засветившиеся в той утечке, уже вышли на персональных компьютерах. Скорее всего, игра будет представлена на новой для себя платформе в полном комплекте — с многопользовательским режимом Legends и расширением iki Island. Но нужно помнить про случай с последним изданием The Last of Us — для ПК там удалили мультиплеер и предпосылок для его появления нет.

Ghost of Tsushima ранее вышла на PlayStation 4 и PlayStation 5, проект начал радовать фанатов творчества Sucker Punch Productions ещё с 17 июля 2020 года.