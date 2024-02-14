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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Владелец прав на бренд Baldur’s Gate заработал на отчислениях с продаж третьей части не менее $90 миллионов
И это только за минувший фискальный год!

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Корпорация Hasbro, которую вы знаете по физическим игрушкам для детей, опубликовала отчёт с итогами своей деятельности в текущем фискальном году. Какая там ситуация с продажами игрушечных танков и прочих вещей — нас не сильно интересует. Но Hasbro ещё владеет группой студий Wizards of the Coast, а вот здесь ситуация уже поинтереснее, ведь сейчас пойдет разговор о Baldur’s Gate 3.

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Доходы в сегментах потребительских товаров и развлечениях у Hasbro снизились, но подразделения Wizards of the Coast и Hasbro Gaming показали рост на 10 %. Здесь всему «виной» являются мобильная Monopoly Go! и выгодная сделка с небезызвестной Larian Studios, которую мы знаем по третьей Baldur’s Gate.

Финансовый директор Hasbro Джина Гоеттер рассказала, что за уходящий фискальный год выручка от лицензирования серии Baldur’s Gate составила около 90 миллиона долларов. Гендиректор компании Крис Кокс отметил, что у третьей части гарантирован длинный «хвост продаж», поэтому прибыль от лицензирования будет поступать ещё очень долго.

К сожалению, мы не знаем деталей заключённой между Hasbro и Larian Studios сделки, поэтому и не сможем высчитать общую выручку от реализации копий Baldur’s Gate 3. У ролевой игры получается уже на протяжении 31 недели подряд держаться в топе с наибольшей выручкой в Steam, да и общее количество отзывов в сервисе Valve перевалило за 500 тысяч. Причём, мы в данной ситуации упоминаем только продажи на ПК, а ведь есть ещё GOG и консоли.

Что касается самой Larian Studios, то она уже начала работу над своим новым проектом, но подробностей по нему пока нет. Hasbro планирует в ближайшие годы выпустить несколько новых проектов во вселенной Dungeons & Dragons, но заниматься ими, скорее всего, будут уже не подопечные Свена Винке.

#larian studios #baldurs gate 3 #dungeons & dragons #hasbro
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