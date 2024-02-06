«Онлайн» в Steam падает, мотивация понятна.

Популярной королевской битве Apex Legends в этом месяце исполняется пять лет. Поклонники жанра по достоинству оценили проект, что хорошо заметно по цифрам «онлайна» в Steam.

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Аналитический сервис SteamDB позволяет также сформировать представление о текущей популярности шутера, которая, увы, планомерно снижается. Пиковое значение было достигнуто в прошлом году, с тех пор мы наблюдаем бесконечное падение показателей. С убедительных 400 тысяч игроков в суточном пике (так было ещё прошлым летом) мы теперь имеем дело с 270 тысячами. Кажется, разработчики и сами осознают положение вещей, поэтому подготовили для игроков «оздоровительный» сезон.

Юбилейный 20-й сезон существенным образом изменит правила игры и устранит влияние нечестного «рандома». К последнему действительно предъявляется много претензий. Сезон получил название Breakout, ознакомительный трейлер уже доступен для просмотра.

Начнём с того, что после выхода Breakout в игре не останется брони как «лута», который можно будет подобрать на карте. Игрокам оставили возможность прокачивать броню автоматически с повышением уровня. Но если устранить врага с бронёй получше, то её можно будет надеть и довольствоваться временным повышением прочности. Каждый персонаж по ходу матча станет копить уровни, коих предусмотрено четыре. Причём, броню можно заполучить только на первом и четвёртых уровнях, а на втором и третьем нужно ещё выбрать одно из двух улучшений.

Все легенды получат персональную броню, которая будет перманентно увеличивать ёмкость при повышении своего уровня. Броня легенды подпитывается ядром щита, которое содержит текущее значение прочности щита. Ядро щита можно менять или сбрасывать в любой момент, как и в предыдущей системе брони, но теперь погибшие враги будут сбрасывать ядро щита в контейнерах смерти.

Respawn Entertainment подготовили ветки улучшений с альтернативными умениями для всех 30 доступных персонажей. Механика их выбора, как бы вам сейчас не показалось странным, походит на то, что реализовано в режиме «Стальной охотник» из «Мира танков».

Опыт для прокачки уровней игроки станут получать за выполнение различных действий, в число которых входит устранение врагов, участие в перестрелках, поиск уникальных контейнеров или выполнение задач для конкретного класса. Систему крафта тоже существенно изменили. Теперь репликаторами разрешат пользоваться свободно, но только один раз за матч.

По случаю старта нового сезона в королевской битве должно начаться событие «Пятая годовщина» с новым режимом «Прямое попадание» — ускоренной версией привычного «Рандома». А ещё версии игры для PlayStation 5, Xbox Series X и S получит режим со 120 герц. Старт сезона Breakout намечен на 13 февраля, в грядущий понедельник должна состояться премьера игрового процесса.