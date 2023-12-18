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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Уютная ролевая игра Sea of Stars привлекла свыше 4 миллионов игроков
Речь идёт про все целевые платформы разом, коих у проекта немало.

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Канадская студия Sabotage сообщила, что пошаговая ролевая игра Sea of Stars, тепло принятая публикой, была опробована свыше 4 миллионами геймеров. По такому случаю сооснователь компании Тьерри Буланжер оставил письмо с благодарностями фанатам. И про небольшой постер тоже не забыли.

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Вот как прокомментировал очередную веху в развитии Sea of Stars сооснователь Sabotage:

«Sea of Stars — моя игра мечты, и сильный отклик, который её история вызвала среди игроков и критиков, имеет невероятную ценность для каждого сотрудника Sabotage. Создатели этой игры — самая талантливая и упорная команда, оправдавшая все мои ожидания при работе над Sea of Stars, а по мере разработки дополнения Throes of the Watchmaker я вновь убеждаюсь в её мастерстве. Если принимать во внимание, что фанаты оценили наше приключение в столь богатый на хорошие ролевые игры год, когда стартовали продолжения крупнейших в жанре серий… От всего сердца благодарим вас за поддержку, и нам не терпится показать то, что мы готовим для Sea of Stars».

Sea of Stars действительно полюбилась публике, о чём свидетельствуют пользовательские рейтинги и, разумеется, итоги двух последних крупных церемоний награждений. Если говорить про Steam, то там у пошаговой RPG набралось свыше 5,8 тысячи отзывов, из которых 88 % являются положительными. Аналогичным образом дела обстоят и с профильной прессой: 89 из 100 среднего балла критиков по данным агрегатора OpenCritic (128 рецензий). Наконец, проект были признан лучшей инди-игрой по результатам Golden Joystick Awards 2023 и The Game Awards 2023.

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Sea of Stars вышла 29 августа на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch.

#sabotage #sea of stars
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