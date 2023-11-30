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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Кооперативный симулятор выживания Sons of the Forest выйдет из раннего доступа 22 февраля
Целый год в раннем доступе — не так и много.

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Разработчики из канадской студии Endnight Games назвали точную дату выхода из раннего доступа Sons of the Forest — своего кооперативного симулятора выживания с элементами хоррора. Проект, изначально поступивший в продажу 23 февраля 2023 года в Steam, выйдет 22 февраля 2024 года — то есть, практически через год после дебюта в раннем доступе.

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Изначально, напомним, авторы Sons of the Forest хотели обновить свой продукт до версии 1.0 буквально через шесть-восемь месяцев после первоначального релиза. К сожалению, ожидание затянулось, но еще больше удивляет тот факт, что сотрудники Endnight Games не спешат раскрывать подробности и причины переноса.

Также сегодня Sons of the Forest должен получить крупный патч, после релиза которого всё внимание разработчиков будет переключено на грядущее обновление 1.0. Авторы пообещали до 22 февраля снабжать свой проект мелкими правками, но ничего крупного и существенного точно ждать не стоит.

Версия 1.0 порадует владельцев Sons of the Forest значительно доработанной и расширенной сюжетной кампанией, в которой будет раскрыта роль Тимми — персонажа, голос которому подарил актёр Шон Эшмор, которого мы знаем по триллеру Quantum Break и сериалу «Новичок». Также Sons of the Forest версии 1.0 получит некоторые новые функции, «отшлифованные» геймплейные компоненты и некий «финальный элемент».

Напомним, действие кооперативного симулятора выживания Sons of the Forest происходит во вселенной The Forest — другого «выживастика», сделанного той же командой разработчиков. Главный герой проекта отправляется на поиски пропавшего миллиардера на отдалённый остров, где начинает происходить всякое странное и пугающее.

«Испытайте полную свободу решать всё так, как вы хотите. Вы сами решаете, что вам делать, куда идти и как лучше выжить. Никакие NPC не будут выкрикивать вам приказы или давать вам задания, которые вы не хотите выполнять. Вы отдаёте приказы, вы выбираете, что произойдет дальше.

Войдите в мир, где нигде нет безопасности, и сражайтесь с множеством мутировавших существ, некоторые из которых почти похожи на людей, а другие не похожи ни на что, что вы когда-либо видели раньше. Вооружившись пистолетами, топорами, электрошокерами и многим другим, защитите себя и тех, кто вам дорог», — гласит официальное описание проекта.

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Симулятор Sons of the Forest был достаточно тепло принят публикой. На момент написания данного материала он собрал в Steam свыше 149 тысяч отзывов, из которых 85% являются положительными.

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