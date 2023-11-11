Для этого сначала, конечно, нужно собрать достаточно бабулечек.

Несмотря на то, что студия Remedy с российского рынка не уходила, и даже наоборот, заняла максимально адекватную позицию, Alan Wake 2 при этом для покупки в РФ официально не доступна, не говоря уже про наличие в новинке полной русскоязычной локализации. Теперь с такой реальностью надо либо мириться, либо финансировать сторонние студии, которые будут делать профессиональные локализации любимых видеоигр. В России таким коллективом является GamesVoice, которая уже отметилась работой над локализациями многих игр, и вот, готова взяться и за Alan Wake 2.

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Сегодня для сомневающихся представители GamesVoice опубликовали пример русской локализации Alan Wake 2. Выполнен он был в качестве полностью дублированного релизного видеоролика новинки.

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Всё это удовольствие, естественно, не бесплатное: суммарно коллективу для работы над переводом и озвучкой необходимо порядка 972 тысяч рублей, треть из которых уже собрана. Сумма в плане локализации видеоигры небольшая, что связано в первую очередь с небольшим количеством диалогов и реплик персонажей в Alan Wake 2. Понятно, что озвучивать условный Cyberpunk 2077 стоит не в пример дороже.