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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Мрачный ролевой роглайт-шутер Witchfire от создателей Painkiller вышел в раннем доступе Epic Games Store
Осмелимся предположить, что в магазине Epic Games он пробудет минимум год.

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Студия The Astronauts, основанная создателями Painkiller, Bulletstorm и The Vanishing of Ethan Carter, выпустила в раннем доступе свой ролевой шутер Witchfire. Проект доступен на PC только через Epic Games Store, его стартовая версия также получила поддержку технологий DLSS 3 и Reflex от NVIDIA. По случаю дебюта проекта его авторами был представлен обзорный трейлер.

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Роглайт-шутер в антураже тёмного фэнтези Witchfire расскажет историю церкви, которая, отчаявшись получить шанс одержать победу в смертельной войне против ведьм, призывает запрещенную языческую магию. С её помощью можно превратить грешников-добровольцев в бессмертных охотников на ведьм, называемых жертвами.

Главный герой, вооружившись мощными заклинаниями и грозным огнестрельным оружием, созданным лучшими колдунами Ватикана, отправляется на поиски печально известной ведьмы. Попутно придётся уничтожить призрачную армию, защищающую ведьму, и вернуть таинственный артефакт, который может, наконец, переломить ход войны.

В обзорном трейлере разработчики показали перестрелки на разных локациях с использованием заклинаний и различных улучшений характеристик. Возне в меню со снаряжением и улучшением параметров игрока тоже уделяется какое-то время в трейлере.

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При разработке Witchfire использовалась технология фотограмметрии для достижения первоклассных визуальных эффектов и проработки мрачного, захватывающего тёмного фэнтезийного мира. Сами авторы называют свой проект «роглайт-шутером для тех, кто не любит “рогалики”». Сначала Witchfire пробудет на правах эксклюзивного размещения в магазине Epic Games Store. Чуть позже он может появиться на других площадках (например, Steam и GOG), а также на консолях.

#the astronauts #witchfire
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