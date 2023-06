Sony случайно «спалила» закрытые данные.

Компания Sony, явно того сама не желая, обнародовала интересную информацию по поводу своих эксклюзивных игровых проектов для консолей PlayStation. Сами подробности о производстве игр были опубликованы в документах компании, представленных в рамках судебного разбирательства между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США (FTC). Пытливые журналисты уже смогли понять, что данные появились только из-за оплошности сотрудников Sony.

реклама

В документе прописано, что производственный бюджет экшена The Last of Us Part II составил 220 миллионов долларов. А в пиковый момент на полной ставке над игрой работало около 300 человек. Есть в отчёте и информация о Horizon Forbidden West: на неё Sony Interactive Entertainment потратила около 212 миллионов долларов, в самые «горячие» моменты над игрой работало 200 человек (цикл разработки занял 5 лет).

Здесь важно обязательно напомнить, что речь идёт о производственном бюджете — то есть, затраты на маркетинг Sony включать в документ не стала. Ещё в документах компании говорится, что на производство AAA-игр от внутренних студий уходит более 100 миллионов долларов.

Памятуя о 220 миллионах на вторую часть The Last of Us, нелишним будет сейчас упомянуть о Cyberpunk 2077. Производственный бюджет детища CD Projekt RED составил 174 миллиона долларов.

рекомендации iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок На порядок упала цена Samsung S22 Ultra -20000р на 4080 MSI Suprim X MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti -200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке - 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке ASUS 3070 Gaming за гроши в Регарде -24000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле чем при курсе 75 - 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

Вот и думайте, где больше механик, персонажей, локаций и прочих вещей. Но всё это, конечно, нельзя мерять «в лоб».