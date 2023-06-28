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Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Производственный бюджет The Last of Us Part II составил $220 млн, а на Horizon Forbidden West ушло $212 млн
Sony случайно «спалила» закрытые данные.
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Компания Sony, явно того сама не желая, обнародовала интересную информацию по поводу своих эксклюзивных игровых проектов для консолей PlayStation. Сами подробности о производстве игр были опубликованы в документах компании, представленных в рамках судебного разбирательства между Microsoft и Федеральной торговой комиссией США (FTC). Пытливые журналисты уже смогли понять, что данные появились только из-за оплошности сотрудников Sony.

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В документе прописано, что производственный бюджет экшена The Last of Us Part II составил 220 миллионов долларов. А в пиковый момент на полной ставке над игрой работало около 300 человек. Есть в отчёте и информация о Horizon Forbidden West: на неё Sony Interactive Entertainment потратила около 212 миллионов долларов, в самые «горячие» моменты над игрой работало 200 человек (цикл разработки занял 5 лет).

Здесь важно обязательно напомнить, что речь идёт о производственном бюджете — то есть, затраты на маркетинг Sony включать в документ не стала. Ещё в документах компании говорится, что на производство AAA-игр от внутренних студий уходит более 100 миллионов долларов.

Памятуя о 220 миллионах на вторую часть The Last of Us, нелишним будет сейчас упомянуть о Cyberpunk 2077. Производственный бюджет детища CD Projekt RED составил 174 миллиона долларов.

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Вот и думайте, где больше механик, персонажей, локаций и прочих вещей. Но всё это, конечно, нельзя мерять «в лоб».

#sony #naughty dog #the last of us part ii
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