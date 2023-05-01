И всё это грустно, если подумать-то.

Star Wars Jedi Survivor встретила PC-геймеров в неприглядном виде, обескуражив практически полным отсутствием оптимизации, из-за чего проект «тормозит» и не выдаёт пристойную частоту кадров даже на самых дорогих и «навороченных» конфигурациях. К сожалению, никакого удивления подобное состояние видеоигр на релизе в современной игровой индустрии уже не вызывает и, хуже того, геймеры готовы это терпеть, не голосуя за новинки кошельком. Как стало известно, несколько часов назад Star Wars Jedi Survivor продемонстрировала в Steam очень высокий показатель «онлайна».

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Как передаёт ресурс SteamDB, всего в пиковом значении «онлайн» новинки в Steam составлял без малого 68 тысяч пользователей. Для сравнения, у предыдущей части — Star Wars Jedi Fallen Order — пиковый «онлайн» был примерно на треть ниже, и это без проблем с оптимизацией. Лучше в «звёздновойновой» серии показатели были только у LEGO Star Wars The Skywalker Saga, отличившейся в Steam показателем в 82 с лишним тысячи пользователей.

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Разработчики осведомлены о проблемах с производительностью PC-версии Star Wars Jedi Survivor, извинились и пообещали их исправить. Процесс, впрочем, займёт время, ведь до релиза его у девелоперов, определённо, не было. По всей видимости, если геймеры так и будут массово приобретать продукты ненадлежащего качества, то смысла повышать это самое качество у разработчиков так и не появится. А принципиальности у современного игрока не наблюдается.