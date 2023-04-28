Чего и требовалось ожидать.

Ещё когда первые обозреватели начали публиковать свои рецензии на Star Wars Jedi Survivor, те из них, кто использовали для обзора PC-версию игры, сообщали о её (PC-версии) никудышной оптимизации, из-за чего игра, не отличающаяся высоким уровнем графического исполнения, умудряется тормозить даже на самых мощных игровых компьютерах. На тот момент проблему можно было списать на факт использования журналистами ранних пресс-версий новинки, но реалисты ещё тогда поняли, что нас ждёт разгромный релиз. И вот, как и следовало ожидать, Star Wars Jedi Survivor с точки зрения оптимизации стала одним большим провалом.

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На момент публикации данной заметки пользовательский рейтинг новинки в Steam составлял всего 34 %. Игроки как один твердят о неумении разработчиков заниматься своими прямыми обязанностями, отказе от тестирования игры перед релизом и в целом неадекватном поведении представителей современного геймдева.

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К сожалению, наплевательское отношение к своим прямым обязанностям в игровой индустрии — это уже не исключения, а настоящая система. Будут геймеры оформлять возвраты средств за купленный товар или же предпочтут в очередной раз «проглотить» халтуру в надежде на скорый выход патчей, неясно.