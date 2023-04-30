Но мы ещё даже половину года не прожили. То ли ещё будет?

Для тех, кто хотя бы изредка интересуется игровой индустрией, наверняка уже не секрет, что Star Wars Jedi Survivor получила разгромные оценки её PC-версии. Проект отличается полным отсутствием оптимизации, причём до такой степени, что в большинстве случаев игроки просто не могут продолжать проходить новинку. Всё это вызывает массу очень правильных вопросов касательно системы работы современных студий разработки игр, и вот, их же задали специалисты Digital Foundry (далее DF), занимающиеся созданием технических обзоров видеоигр.

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Как отметили в DF, свежий проект Respawn Entertainment поражает своей «сыростью» с первых же мгновений игрового процесса, и это ощущение не покидает пользователя вплоть либо до конца игры, либо до нервного нажатия комбинации Alt+F4. Не спасает, как пишут в DF, и местное «умное» сглаживание, и «игра» настройками.

При всём этом тестовый стенд в DF трудно назвать слабым: обозреватели используют компьютер с процессором Core i9-12900K и видеокартой GeForce RTX 4090, и даже на такой конфигурации Star Wars Jedi Survivor умудряется не достигать считающихся абсолютным комфортным минимумом 60 кадров в секунду. Рецензенты винят в этом проблемы с использованием игрой процессорных ядер, в результате чего нагрузка не распределяется равномерно, и система искусственно «задыхается».

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В целом, по мнению экспертов Digital Doundry, PC-версия Star Wars Jedi Survivor можно смело назвать худшим компьютерным портом AAA-игры на в текущем году. Выйдет ли в этом году что-то, что затмит «Выжившего» в данном аспекте, покажет время, но от современного геймдева уже можно ожидать чего угодно. Увы, это следствие «оптимизации» расходов и набора в разработчики по квотам, а не по навыкам.