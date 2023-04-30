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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Худшая PC-версия AAA-игры в 2023 году — специалисты Digital Foundry оценили Star Wars Jedi Survivor
Но мы ещё даже половину года не прожили. То ли ещё будет?
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Для тех, кто хотя бы изредка интересуется игровой индустрией, наверняка уже не секрет, что Star Wars Jedi Survivor получила разгромные оценки её PC-версии. Проект отличается полным отсутствием оптимизации, причём до такой степени, что в большинстве случаев игроки просто не могут продолжать проходить новинку. Всё это вызывает массу очень правильных вопросов касательно системы работы современных студий разработки игр, и вот, их же задали специалисты Digital Foundry (далее DF), занимающиеся созданием технических обзоров видеоигр.

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Как отметили в DF, свежий проект Respawn Entertainment поражает своей «сыростью» с первых же мгновений игрового процесса, и это ощущение не покидает пользователя вплоть либо до конца игры, либо до нервного нажатия комбинации Alt+F4. Не спасает, как пишут в DF, и местное «умное» сглаживание, и «игра» настройками.

При всём этом тестовый стенд в DF трудно назвать слабым: обозреватели используют компьютер с процессором Core i9-12900K и видеокартой GeForce RTX 4090, и даже на такой конфигурации Star Wars Jedi Survivor умудряется не достигать считающихся абсолютным комфортным минимумом 60 кадров в секунду. Рецензенты винят в этом проблемы с использованием игрой процессорных ядер, в результате чего нагрузка не распределяется равномерно, и система искусственно «задыхается».

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В целом, по мнению экспертов Digital Doundry, PC-версия Star Wars Jedi Survivor можно смело назвать худшим компьютерным портом AAA-игры на в текущем году. Выйдет ли в этом году что-то, что затмит «Выжившего» в данном аспекте, покажет время, но от современного геймдева уже можно ожидать чего угодно. Увы, это следствие «оптимизации» расходов и набора в разработчики по квотам, а не по навыкам.

#electronic arts #respawn entertainment #star wars jedi survivor
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