Включая полное отсутствие оптимизации.

Сегодня состоялся релиз Star Wars Jedi Survivor — сиквела «Павшего Ордена», в котором наш главный герой Кэл Кестис уже не «зелёный» претендент на звание джедая, а уже настоящий что ни на есть мастер своего дела, способный дать отпор самым серьёзным противникам. И если для пользователей консолей релиз прошёл отлично, и они с удовольствием сейчас проходят сюжетную кампанию, то на PC всё пошло не так: игроки массово жалуются на полное отсутствие оптимизации игры, параллельно утапливая новинку в отрицательных отзывах.

реклама

Почему в современной игровой промышленности такие вещи вообще допускаются, и проводят ли в студиях-разработчиках предрелизные проверки своих творений на конфигурациях хотя бы трёх типов, вопрос открытый, но имеем, что имеем: запуск PC-версии Star Wars Jedi Survivor оказался столь провальным, что разработчикам из Respawn Entertainment пришлось извиняться.

Как пишут разработчики, они сейчас активно работают над тем, чтобы исправить сложившуюся ситуацию. Единого решения для огромного спектра возможных конфигураций компьютеров не существует, поэтому на решение проблем и недопущение появления новых огрехов потребуется время.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Видимо, до релиза времени на это у разработчиков не было. Или не было желания, что куда вероятнее.