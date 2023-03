PC-версия ожидаемо оказалась чуть технологичнее.

Годы идут, но любовь различных энтузиастов к платформенным войнам с перечислением их преимуществ и недостатков не ослабевает. Несколько часов назад энтузиасты с часто упоминаемого в нашей редакционной новостной ленте YouTube-канала ElAnalistaDeBits опубликовали видеоролик, демонстрирующий графику в версиях The Last of Us Part I на PC и PlayStation 5.

Результаты получились максимально ожидаемыми, однако не настолько радикальными, как можно было себе предположить, учитывая разрыв во времени между релизами версий игры для PlayStation 5 и PC. Компьютерная версия, безусловно, продемонстрировала более высокий технологический уровень, но и версия для PlayStation 5 несильно отстаёт.

Как отмечают авторы ролика, PC-версия отличается более качественными отражениями, текстурами чуть более высокого разрешения, более совершенной физикой воды, высокой дальностью прорисовки, высоким разрешением текстур и многим другим. При этом время загрузки на PlayStation 5 примерно в пять рез ниже, чем на PC.

Проблемы с PC-версией, безусловно, имеются: различные баги, слабая оптимизация и необходимость ждать компиляции шейдеров на протяжении нескольких часов. На сегодняшний день, заключили энтузиасты из ElAnalistaDeBits, не лучшее время для игры в The Last of Us Part I на компьютерах.