Релиз игры намечен на 12 мая текущего года.

Компания Nintendo опубликовала 10 минут игрового процесса The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Свежее видео с игровым процессом даёт понять, как будут реализованы ключевые механики. Ну, и по уровню графического исполнения тоже вносит определённую ясность.

На этот раз Линку предстоит отправиться на летающие острова: герой поднимает камень в воздух и отправляться в полёт на аэроплане. На островах Линка обязательно повстречаются враги, расправляться с которыми придётся самыми разными способами.

Также Линк умеет объединять объекты для создания прочного оружия. В представленном ролике нам показали, что будет, если соединить ветку и камень. Но это самая примитивная комбинация, а ведь их будет огромное количество.

Продолжая тему комбинации и объединения, разработчики дали понять, что игроки также смогут соединять два оружия, выгодно усиливая нужные им качества. А в случае с объединением предметов можно, например, создавать комбинированные транспортные средства и даже летающие плоты.

В самом конце ролика компания Nintendo показала нам версию Switch OLED в стиле The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Продажи устройства должны начаться 28 апреля 2023 года.

Напомним также, что 12 мая, в день выхода игры, Nintendo планирует запустить продажи контроллеров и чехлов для Switch, выполненных в стиле Tears of the Kingdom.