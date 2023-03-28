Компания Nintendo опубликовала 10 минут игрового процесса The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Свежее видео с игровым процессом даёт понять, как будут реализованы ключевые механики. Ну, и по уровню графического исполнения тоже вносит определённую ясность.
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На этот раз Линку предстоит отправиться на летающие острова: герой поднимает камень в воздух и отправляться в полёт на аэроплане. На островах Линка обязательно повстречаются враги, расправляться с которыми придётся самыми разными способами.
Также Линк умеет объединять объекты для создания прочного оружия. В представленном ролике нам показали, что будет, если соединить ветку и камень. Но это самая примитивная комбинация, а ведь их будет огромное количество.
Продолжая тему комбинации и объединения, разработчики дали понять, что игроки также смогут соединять два оружия, выгодно усиливая нужные им качества. А в случае с объединением предметов можно, например, создавать комбинированные транспортные средства и даже летающие плоты.
В самом конце ролика компания Nintendo показала нам версию Switch OLED в стиле The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Продажи устройства должны начаться 28 апреля 2023 года.
Напомним также, что 12 мая, в день выхода игры, Nintendo планирует запустить продажи контроллеров и чехлов для Switch, выполненных в стиле Tears of the Kingdom.