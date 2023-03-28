Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Игнатий Колыско
Видео: свыше 10 минут игрового процесса The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
Релиз игры намечен на 12 мая текущего года.
рекомендации
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой

Компания Nintendo опубликовала 10 минут игрового процесса The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Свежее видео с игровым процессом даёт понять, как будут реализованы ключевые механики. Ну, и по уровню графического исполнения тоже вносит определённую ясность.

реклама

На этот раз Линку предстоит отправиться на летающие острова: герой поднимает камень в воздух и отправляться в полёт на аэроплане. На островах Линка обязательно повстречаются враги, расправляться с которыми придётся самыми разными способами.

Также Линк умеет объединять объекты для создания прочного оружия. В представленном ролике нам показали, что будет, если соединить ветку и камень. Но это самая примитивная комбинация, а ведь их будет огромное количество.

Продолжая тему комбинации и объединения, разработчики дали понять, что игроки также смогут соединять два оружия, выгодно усиливая нужные им качества. А в случае с объединением предметов можно, например, создавать комбинированные транспортные средства и даже летающие плоты.

В самом конце ролика компания Nintendo показала нам версию Switch OLED в стиле The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Продажи устройства должны начаться 28 апреля 2023 года.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Напомним также, что 12 мая, в день выхода игры, Nintendo планирует запустить продажи контроллеров и чехлов для Switch, выполненных в стиле Tears of the Kingdom.

#nintendo #the legend of zelda tears of the kingdom
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD обещает разработать графическую архитектуру RDNA 4 в ближайшем будущем
Отгрузки консоли Nintendo Switch превысили 122,5 млн копий — лучше только у Nintendo DS и PlayStation 2
Власти Саудовской Аравии являются держателем второго по величине пакета акций Nintendo
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Тестируем облегченную версию Windows 10 Tiny10 — отличный выбор для слабых компьютеров
12
Моё мнение об украинском наступлении к Чёрному морю весной 2023 года
33
Как мне подарили "компьютер белого человека" за 1489$
43
Дженсен Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец - взгляд с другой стороны
137
На первое апреля: Почему Windows никогда не была, и не будет лучше дистрибутивов Linux
14
Пентагон объяснил, почему ПВО не смогли защитить базы США в Сирии от атак иранских БПЛА и ракет КСИР
5
Total Conflict: Resistance – переработанный Bannerlord с современной войной
+
Сравниваем Diablo lV с оригиналами игр жанра
4
Пред-топовая конфигурация на RTX 4080 в апреле 2023
36
Краткое тестирование в игре Scathe
+

Сейчас обсуждают

Алексей Дворский
22:29
Зелот, я такой же в бывшем работник как и ты... Хватит нести чушь про жадность производителя. Жаль я не делал скриншотов входящих цен... Когда работал. Вход уже после уплаты пошлины зайди в программу ...
GeForce RTX 3060 vs GeForce RTX 3060 – почему не все видеокарты NVIDIA одинаково хороши и выгодны
хахахер
22:20
не спасать,не защищать,дяди едут зачищать
В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
Человек с гитарою
22:17
да пофиг. я не привеледливый. я киберпук на встройке проходил..
Оптимизации нет: PC-версия The Last of Us Part I получила разгромные пользовательские оценки
Stanislav_i
22:13
Готика плавно перетекла из Готики 3 в Risen, а в Арканию серия и не заходила.
Мои впечатления от игры Arcania Gothic 4. Часть 1
llucul
22:13
И это есть хорошо.
На фоне СВО Россия предоставила Ирану передовые инструменты цифровой разведки - Wall Street Journal
Алексей Дворский
22:10
У нас даже 3060ti под 500 баксов.... Хотя могу вам точно сказать что вход у неё на российский рынок 23-25 тысяч для крупных компаний
RTX 4060, RTX 4060 Ti и RTX 4070 появятся в мае: краткие характеристики и цены
llucul
22:10
Дибилы - так сократите избыточное производство - 200 сортов колбасы и 100500 моделей телефонов оставив 3-4 и глобальное потепление не случится ))))
Количество вырабатываемой чистой энергии недостаточно для сдерживания глобального потепления
hiveliberty
22:09
Перешли бы на Firefox тот же
Steam прекратит поддержку Windows 7 и 8 в январе 2024
хахахер
22:08
авиация и всё такое
ТОС-1А «Солнцепёк» получил новый снаряд с дальностью до 10 км – самое грозное полевое оружие РФ
RedStone
22:08
Так сколько же делящегося материала в современных бомбах ? Плутониевый заряд-инициатор для 800кт зарядов сатаны - чуть менее 3кг, а для зарядов меньшей мощности - около 2 кг. А теперь сравните единицы...
ВС РФ взломали третий рубеж обороны ВСУ западнее Кременной и ведут наступление в районе Ямполя
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем