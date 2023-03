Забрать его можно до следующего четверга.

Последнее время мы в редакции практически полностью перестали освещать раздачи игр в Epic Games Store. Причина этого одна: раздавали в основном проекты на большого ценителя. Сегодня ситуация немного улучшилась: в раздаче приняло участие мистическое приключение Call of the Sea от студии Out of the Blue.

реклама

Действие игры разворачивается в 1934 году, и повествует она о том, как женщина по имени Нора отправляется на поиски своего пропавшего без вести мужа и оказывается на загадочном острове посреди Тихого океана. Геймерам предстоит разгадать тайны острова и, возможно, даже прийти к своей высшей цели.

рекомендации RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз Компьютеры от 10 тр в Ситилинке MSI 3060 за 30 тр в Регарде Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут -7% на ASUS 3050 = 25 тр 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3080 за 70тр с началом несмотря на курс 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Раздача продлится ровно неделю — вплоть до вечера 16 марта, после чего ей на смену придёт Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War. Это для тех, кто до сих пор ещё не запутался в многообразии игр во вселенной «Вархаммера».