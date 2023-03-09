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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Epic Games Store раздают мистическое приключение Call of the Sea
Забрать его можно до следующего четверга.
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Последнее время мы в редакции практически полностью перестали освещать раздачи игр в Epic Games Store. Причина этого одна: раздавали в основном проекты на большого ценителя. Сегодня ситуация немного улучшилась: в раздаче приняло участие мистическое приключение Call of the Sea от студии Out of the Blue.

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Действие игры разворачивается в 1934 году, и повествует она о том, как женщина по имени Нора отправляется на поиски своего пропавшего без вести мужа и оказывается на загадочном острове посреди Тихого океана. Геймерам предстоит разгадать тайны острова и, возможно, даже прийти к своей высшей цели.

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Раздача продлится ровно неделю — вплоть до вечера 16 марта, после чего ей на смену придёт Warhammer 40,000 Gladius — Relics of War. Это для тех, кто до сих пор ещё не запутался в многообразии игр во вселенной «Вархаммера».

#call of the sea
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