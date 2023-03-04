Издательство Wired Productions совместно с разработчиками из студий Oiffy и Wolf & Wood назвали дату релиза своего необычного проекта, который называется The Last Worker. Это симулятор работы с элементами стелса, рассказывающий о приключениях одинокого работника торговой компании, который борется против полностью автоматизированного мира.
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В общем, Курт работает на самую большую в мире торговую компанию и, как пишут сами разработчики, вынужден выбирать между капитализмом и активизмом. Авторы также называют The Last Worker «уникальным сочетанием» симулятора работы и стратегии с элементами стелса. Действие проекта происходит в не самом приятном мире, где каждый сам за себя. Здешняя вселенная создана легендарным художником комиксов Майком Макмэхоном.
«Курт работает на самую большую в мире торговую компанию и вынужден выбирать между капитализмом и активизмом. Всю свою жизнь он посвятил работе, но теперь его преданность испытывает на прочность группа активистов: они предлагают ему разрушить Джунгли изнутри. Сидя в своей корпоративной летающей джунгапсуле и вооружившись многофункциональным джунгоружьем, Курт распределяет бесчисленные продукты по центру размером с затонувший Манхэттен», — так описывают The Last Worker сами разработчики.
Над необычной игрой The Last Worker трудятся сценарист и режиссёр Йорг Титтель (The White King, Ricky Rouse Has a Gun), а также первопроходцы в области игр в виртуальной реальности Wolf & Wood (A Chair in a Room: Greenwater, The Exorcist: Legion, Hotel R’n’R). Если вы решитесь приобрести The Last Worker, то должны знать уже сейчас, что авторы обещают реализовать в ней множество игровых часов с захватывающим сюжетом, действие которого разворачивается в масштабной, вручную нарисованной местности.
The Last Worker должна выйти на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG), PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Проект также должен выйти на многочисленных VR-устройствах, а дата релиза для всех платформ одна — 30 марта.