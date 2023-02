Некоторые вещи трудно объяснить. Это одна из них.

Вечером 23 февраля в Steam по программе раннего доступа вышел «выживач» Sons of the Forest, развивающий идеи и являющийся, по сути, сиквелом оригинальной The Forest. В большой успех мало кто верил, но он всё-таки уже случился: как сообщили сегодня разработчики из Endnight Games, за первые 24 часа было реализовано свыше двух миллионов копий новинки.

Разработчики поблагодарили всех, кто присоединились к раннему доступу Sons of the Forest, попутно анонсировав много всего интересного в ближайшие несколько недель. Очевидно, у коллектива уже готовы весомые обновления, которые расширят игровые возможности и/или исправят пусть и немногочисленные, но всё же имеющиеся ошибки.

Дополнительно стало известно, что Sons of the Forest стала одной из самых популярных игр в Steam. В частности, пиковый показатель «онлайна» составил 350 тысяч пользователей, а на момент написания данной заметки в игре находилось свыше 346 тысяч пользователей. Очевидно, рекорды ещё будут устанавливаться — всё-таки, на календаре выходные.