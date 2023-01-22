Студия Crystal Dynamics как раз освобождается от лишних работ.

Несмотря на то, что последнее время франшиза Tomb Raider только расстраивает геймеров, отправлять приключения Лары Крофт на покой владельцы данного товарного знака не собираются. В частности, как стало сегодня известно со сведений издания Exputer, анонс новой части Tomb Raider состоится уже в текущем году.

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Важно напомнить, что о существовании новой Tomb Raider нам известно с весны прошлого года, когда студия Crystal Dynamics заявила, что новая игра серии создаётся на движке Unreal Engine 5. Никаких подробностей проекта на тот момент представлено не было, поэтому пока неизвестно, о чём будет новый проект, в каком он будет сеттинге и временном промежутке.

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Стоит отметить, что студия Crystal Dynamics на сегодняшний день завалена работой: помимо новинки по «Ларе Крофт» коллектив также трудится над перезапуском Perfect Dark и осуществляет поддержку Marvel’s Avengers. Последнее, впрочем, скоро закончится, так что определённые ресурсы у студии, которые можно будет перенаправить на Tomb Raider, явно высвободятся.