Несмотря на то, что последнее время франшиза Tomb Raider только расстраивает геймеров, отправлять приключения Лары Крофт на покой владельцы данного товарного знака не собираются. В частности, как стало сегодня известно со сведений издания Exputer, анонс новой части Tomb Raider состоится уже в текущем году.
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Важно напомнить, что о существовании новой Tomb Raider нам известно с весны прошлого года, когда студия Crystal Dynamics заявила, что новая игра серии создаётся на движке Unreal Engine 5. Никаких подробностей проекта на тот момент представлено не было, поэтому пока неизвестно, о чём будет новый проект, в каком он будет сеттинге и временном промежутке.
Стоит отметить, что студия Crystal Dynamics на сегодняшний день завалена работой: помимо новинки по «Ларе Крофт» коллектив также трудится над перезапуском Perfect Dark и осуществляет поддержку Marvel’s Avengers. Последнее, впрочем, скоро закончится, так что определённые ресурсы у студии, которые можно будет перенаправить на Tomb Raider, явно высвободятся.