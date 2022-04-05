Сегодня Epic Games рассказала о будущем движка Unreal Engine, о чём мы в редакции в ближайшее время подготовим специальную заметку. В рамках данного события выступила студия Crystal Dynamics, сообщившая, что новая игра про Расхитительницу Гробниц уже находится в разработке.
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Никакими сведениями, не говоря уже о публикации скриншотов и уж тем более видеороликов, с нами не поделились, что наталкивает на единственно верную в данных обстоятельствах мысль — проект находится на зачаточных стадиях разработки, и существует пока разве что как идея.
Where will Lara Croft’s journey take her next?— Unreal Engine (@UnrealEngine) April 5, 2022
Find out in the next @TombRaider game from @CrystalDynamics, powered by Unreal Engine 5. #UE5 pic.twitter.com/pXtTA74K7o
Последним проектом в серии на сегодняшний день является Shadow of the Tomb Raider, завершающий трилогию приквелов, посвящённую становлению Лары Крофт как всемирно известной Расхитительницы Гробниц. Последняя игра трилогии получила очень сдержанные оценки и, по сути, провалилась в продажах. Поэтому в анонсированной сегодня новинке разработчикам из Crystal Dynamics предстоит взять реванш, что само по себе ко многому обязывает.