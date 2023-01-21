Супергеройский боевик Marvel’s Avengers вышел, мягко говоря, неудачным: весьма быстро от и первоначально низкого «онлайна» за первый же месяц остались рожки да ножки, а издатель проекта продолжал тратить деньги на контентную поддержку проекта, прекрасно понимая, что всё это — пустая трата денег и времени. Что ж, сегодня, спустя два года и четыре месяца стало известно, что Square Enix сворачивает поддержку Marvel’s Avengers.
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Происходить этот процесс будет поэтапно. До 31 марта всё будет работать в нормальном режиме; после 31 марта же в Marvel’s Avengers отключат возможность приобретать премиальную валюту, а контентные обновления перестанут выходить.
В таком состоянии боевик просуществует до 30 сентября, когда его официальная поддержка прекратится полностью — за исключением сетевой функциональности, которая сохранит активность ещё в течение некоторого времени. 30 сентября проект снимут с продажи, но у всех, кто его приобрёл до указанного срока, он останется в игротеке, так что возможность прохождения одиночного режима сохранится.