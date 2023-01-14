Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
В Naughty Dog назвали сетевой проект по The Last of Us самым амбициозным в истории студии
Главное — каждый проект так называть. Глядишь, кого-нибудь и «зацепит».
рекомендации
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке

На сегодняшний мы не знаем ничего касательно сетевого проекта по The Last of Us кроме того, что такой проект, собственно, существует и активно разрабатывается в стенах Naughty Dog. Разработчики пока не торопятся делиться сведениями, вместо этого предпочитая разбрасываться определениями в духе «самый амбициозный проект». Вот и соруководитель Naughty Dog в беседе с журналистами ComicBook назвал мультиплеерную игру на базе The Last of Us «самой амбициозной» из числа всех игр, над которыми когда-либо трудилась Naughty Dog.

реклама

Как отметил Дракманн, работа над сетевым ответвлением серии ведётся уже не первый год: началась она ещё до выхода The Last of Us Part II. Что касается официальной презентации проекта, то Naughty Dog откладывает данное событие, поскольку опасается ранних анонсов и того, к чему они приводят для студий вообще и к чему они приводили конкретно для Naughty Dog.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
13600K дешевле 30 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3080 дешевле 80 тр в Регарде
RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

В коллективе считают, что ранние анонсы вредят играм. Ну а мы не можем не согласиться с разработчиками: от предпродажной подготовки зависит стартовый успех проекта, и если данную работу «провалить», то последствия будут необратимыми. Поэтому самый безопасный вариант — анонс за несколько недель/месяцев до релиза, дабы не дать игрокам возможности спекулировать на подробностях и создать в своих фантазиях игру, которая не будет этим фантазиям соответствовать.

#naughty dog
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Создатели The Last of Us и Uncharted обещают много интересных новостей в этом году
Naughty Dog объяснила, почему не торопится с анонсом своего нового проекта
Продажи игр серии The Last of Us перевалили за 37 миллионов копий
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Стоит ли опасаться Leopard 2 России и является ли этот танк тем самым легендарным вундерваффе
32
Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах
29
На Западе назвали самое важное достижение малозаметных истребителей Су-57 ВКС РФ на Украине
6
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
40
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
190
ASTRON Rex - новая имба, разрывающая рандом World of Tanks
16
На что способны американские и европейские БМП и БТР Страйкер, Брэдли, Мардер и AMX
6
Топ-5 смартфонов на новейшем железе, которые стоит рассматривать в 2023 году к покупке
2
Глобальная система радиоэлектронной разведки ECHELON, что она представляет и насколько опасна
11
Обзор компактного смартфона Cubot King Kong mini 3 – маленький экран и большой набор функций
10

Сейчас обсуждают

Vorvort
15:50
Это ты про себя? Хуанг дважды тебя поимел на презентации 3070, 3080, нагло врал тебе и др. фанатикам в лицо, а ты всё проглотил. Видимо быть терпилой по жизни - путь зеленого.
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
Vorvort
15:47
Дурачок, я из Москвы и учился там же. Зеленые уже шизофренией заболевают так на них хуанговские поделки влияют. 😂
Уровень отказа видеокарт AMD Radeon RX 7900 XTX достигает 11%
ДоброволецZ
15:47
🤙а не насрать? им ничто не поможет
Могут ли в Украине появиться M1 Abrams – США перебрасывают тысячи танков в Польшу и Прибалтику
ATHLON
15:46
Фу
8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
Любовник шешенбека
15:42
Пей
8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
Vorvort
15:41
Опять та же песня: "Игр нет!" Открой статьи GrozaX, он постоянно рассказывает про новые игры. У тебя жизни не хватит пройти всё интересное. Мониторил потребление видеопамяти, огромное количество игр т...
Джен Сун Хуанг: гениальный маркетолог или обычный лжец
Марат Гызыл
15:39
Ах да, я забыл сказать, 1,4 разрешение? Вы ебнулись? 4к нахрен идёт минимум до 2027. Даже меньше, потомучто мы в РФ а это дно типа Африки.
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
overdose72kz
15:39
Ти не рюзке жопа узки,ты черт галимый!
8 лучших связок шестиядерных процессоров и материнских плат для игровых ПК в начале 2023 года
Za9c
15:37
Сам с телпотой вспоминаю свою соньку Z compact 3. Недавно достал из комода сравнить размеры с текущим мартом. Так удобно с ним, маленький, в руке лежит идеально, пальцем дотягиваешься до всего экрана....
Обзор компактного смартфона Cubot King Kong mini 3 – маленький экран и большой набор функций
Johan_888
15:37
Оружие, танки, самолёты, что дальше? ядерные бомбы?
Поставка тяжелых танков Leopard-2 и Challenger-2 стала вопросом времени
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем