Главное — каждый проект так называть. Глядишь, кого-нибудь и «зацепит».

На сегодняшний мы не знаем ничего касательно сетевого проекта по The Last of Us кроме того, что такой проект, собственно, существует и активно разрабатывается в стенах Naughty Dog. Разработчики пока не торопятся делиться сведениями, вместо этого предпочитая разбрасываться определениями в духе «самый амбициозный проект». Вот и соруководитель Naughty Dog в беседе с журналистами ComicBook назвал мультиплеерную игру на базе The Last of Us «самой амбициозной» из числа всех игр, над которыми когда-либо трудилась Naughty Dog.

Как отметил Дракманн, работа над сетевым ответвлением серии ведётся уже не первый год: началась она ещё до выхода The Last of Us Part II. Что касается официальной презентации проекта, то Naughty Dog откладывает данное событие, поскольку опасается ранних анонсов и того, к чему они приводят для студий вообще и к чему они приводили конкретно для Naughty Dog.

В коллективе считают, что ранние анонсы вредят играм. Ну а мы не можем не согласиться с разработчиками: от предпродажной подготовки зависит стартовый успех проекта, и если данную работу «провалить», то последствия будут необратимыми. Поэтому самый безопасный вариант — анонс за несколько недель/месяцев до релиза, дабы не дать игрокам возможности спекулировать на подробностях и создать в своих фантазиях игру, которая не будет этим фантазиям соответствовать.