Надо понимать, сюда входят как оригиналы, так и ремейк.

Франшиза The Last of Us была и остаётся одной из основных в арсенале Sony. И опубликованная сегодня статистика, из которой следует, что продажи проектов данной серии суммарно перевалили за 37 миллионов копий, является ярчайшим тому подтверждением. Как сообщила Naughty Dog, по состоянию на конец декабря минувшего года данный тираж был достигнут на «всех платформах».

Стоит отметить, что сама The Last of Us как франшиза продолжает развиваться: в этом году состоится PC-релиз ремейка первой части, в середине января стартует экранизация проекта, летом франшизе исполнится десять лет, ну а работа над сетевым ответвлением вовсю продолжается.

На данном этапе новостей о The Last of Us не так много, как того хотелось бы фанатам приключений Элли, но учитывая насыщенность наступившего года, они (новости) наверняка будут поступать в приемлемых количествах.