Понятное дело, «топ» субъективен.

В этом году вышло немало хороших игр, имеющих при этом приятный и технологичный внешний вид. Естественно, специалисты издания Digital Foundry не стали изменять традиции и составили «топ» игр этого года с, как они считают, самой красивой графической составляющей. Возглавила этот «топ», как вы уже поняли по заголовку, Horizon Forbidden West.

реклама

По словам представителей Digital Foundry, в Horizon Forbidden West реализована высокотехнологичная система лицевой анимации, достигнута высокая проработка открытого мира, отлично работает система освещения, ну и, естественно, глаз радуется качественным моделям и текстурам высокого разрешения. Журналисты даже не постеснялись назвать Forbidden West громадным шагом вперёд по сравнению с оригинальной Horizon Zero Dawn.

На втором месте в списке расположился хоррор The Callisto Protocol, на третьем — Portal with RTX. Также в Digital Foundry отметили Gran Turismo 7, The Last of Us Part I, A Plague Tale Requem, Warhammer 40.000 Darktide, Need for Speed Unbound и даже Fortnite после переезда на Unreal Engine 5.1.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Отдельного упоминания оказалась графически усовершенствованная версия The Witcher 3 Wild Hunt, которая, по мнению специалистов Digital Foundry, заметно преобразилась благодаря повышенной дальности прорисовки, более качественным моделям и современной работе освещения. В целом, конечно, «топ» субъективен: наверняка большинство геймеров с ним не согласятся.