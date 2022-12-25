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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Специалисты Digital Foundry назвали Horizon Forbidden West игрой с самой красивой графикой в этом году
Понятное дело, «топ» субъективен.
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В этом году вышло немало хороших игр, имеющих при этом приятный и технологичный внешний вид. Естественно, специалисты издания Digital Foundry не стали изменять традиции и составили «топ» игр этого года с, как они считают, самой красивой графической составляющей. Возглавила этот «топ», как вы уже поняли по заголовку, Horizon Forbidden West.

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По словам представителей Digital Foundry, в Horizon Forbidden West реализована высокотехнологичная система лицевой анимации, достигнута высокая проработка открытого мира, отлично работает система освещения, ну и, естественно, глаз радуется качественным моделям и текстурам высокого разрешения. Журналисты даже не постеснялись назвать Forbidden West громадным шагом вперёд по сравнению с оригинальной Horizon Zero Dawn.

На втором месте в списке расположился хоррор The Callisto Protocol, на третьем — Portal with RTX. Также в Digital Foundry отметили Gran Turismo 7, The Last of Us Part I, A Plague Tale Requem, Warhammer 40.000 Darktide, Need for Speed Unbound и даже Fortnite после переезда на Unreal Engine 5.1.

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Отдельного упоминания оказалась графически усовершенствованная версия The Witcher 3 Wild Hunt, которая, по мнению специалистов Digital Foundry, заметно преобразилась благодаря повышенной дальности прорисовки, более качественным моделям и современной работе освещения. В целом, конечно, «топ» субъективен: наверняка большинство геймеров с ним не согласятся.

#horizon forbidden west
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