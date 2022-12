Его мало, но он есть.

Многострадальный сиквел Lords of the Fallen после нескольких смен разработчиков и концепций окончательно закрыли, а на его место пришла The Lords of the Fallen. Под названием с приставленным к нему определённым артиклем скрывается своего рода перезапуск франшизы, и что из этого получается, можно увидеть благодаря опубликованному несколько часов назад геймплейному видеоролику-тизеру.

реклама

Пользователи отметили достойное визуальное оформление новинки и полны веры в то, что обновлённая игра во всём превзойдёт свою предшественницу. А напрасны или нет были ожидания, узнаем только в следующем году — и то, если сильно повезёт.