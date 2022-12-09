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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Авторы новой The Lords of the Fallen показали дебютный видеоролик с игровым процессом
Его мало, но он есть.
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24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
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-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Многострадальный сиквел Lords of the Fallen после нескольких смен разработчиков и концепций окончательно закрыли, а на его место пришла The Lords of the Fallen. Под названием с приставленным к нему определённым артиклем скрывается своего рода перезапуск франшизы, и что из этого получается, можно увидеть благодаря опубликованному несколько часов назад геймплейному видеоролику-тизеру.

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Пользователи отметили достойное визуальное оформление новинки и полны веры в то, что обновлённая игра во всём превзойдёт свою предшественницу. А напрасны или нет были ожидания, узнаем только в следующем году — и то, если сильно повезёт.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

#the lords of the fallen
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Трейлер The Lords of the Fallen — ролевого экшена про мир мёртвых и живых
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