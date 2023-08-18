Intel делится некоторыми новыми данными о новом драйвере графического процессора, выпущенном на прошлой неделе.

Intel недавно выпустила новое обновление драйвера (версия 4644) для своих видеокарт Arc Alchemist, которое обещает повысить производительность и сократить время кадра в некоторых играх DirectX 11 за счет использования подхода белого списка. Интересно, что это не было указано в примечаниях к выпуску, так как мы узнаем об этом только из блога Intel. Этот драйвер следует за важным драйвером DX9, выпущенным несколько месяцев назад, который обеспечил заметный прирост производительности во многих старых играх.

В играх с DirectX11 компания утверждает, что их последние драйверы показывают среднее улучшение FPS на 19% с момента запуска драйвера для графического процессора Arc A750. В среднем карта также должна обеспечить плавную доставку на 20%, что демонстрируется процентилями времени кадра 99%, которые намного более плавные, чем исходные драйверы.

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Однако есть важная загвоздка: этот драйвер работает только для определенных игр, внесенных Intel в белый список. Хотя можно вручную изменить настройки, Intel все еще проверяет, как оптимизация нового драйвера DX11 работает в других играх. Так что со временем список поддерживаемых игр может расшириться.

В этом году Intel уже выпустила 30 драйверов, 57 из которых оптимизированы для Game On. Так Intel определяет оптимизацию драйверов для определенных игр при запуске, подобно программе NVIDIA Game Ready. Кроме того, Intel с радостью отмечает, что XeSS теперь доступен более чем в 70 играх. Стоит отметить, что в наши дни мы редко видим, как компании хвастаются информацией о своих драйверах, но Intel явно проделала большую работу за последний год.

Наконец, есть важный выпуск для энтузиастов графических процессоров. Intel решила обновить свой инструмент под названием PresentMon, который до сих пор используется сторонним программным обеспечением. Компания выпустила новую бета-версию PresentMon, удобного для энтузиастов инструмента с приятным наложением. Этот комбинезон может отображать такие данные, как телеметрия графического процессора с напряжением, часами или температурами. Он также будет строить диаграммы для каждой метрики.

Наряду с этим обновлением инструмент также имеет новую метрику под названием «GPU Busy», которая в основном показывает, сколько времени GPU тратит в режиме ожидания и как ПК балансирует между GPU и CPU при отображении игр.

Что еще более важно, PresentMon поддерживает всех производителей графических процессоров и ряд графических API: DirectX9, 11, 12 и Vulkan.

