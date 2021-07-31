В Telegram обновили видеосообщения и увеличили лимит видеозвонков
Видеозвонки с участием до 1000 зрителей, скорость воспроизведения видео, высококачественные видеосообщения, совместное использование экрана со звуком и многое другое добавили в новом обновлении мессенджера Telegram.
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Групповые видеозвонки повысились и теперь могут иметь 1000 зрителей - в дополнение к 30 вещателям и неограниченному количеству слушателей только со звуком.
Медиаплеер имеет новые параметры скорости воспроизведения 0.5x, 1.5x и 2x, которые можно включить при просмотре видео в полноэкранном режиме.
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Видеосообщения записываются в более высоком разрешении, и вы можете коснуться видеосообщения, чтобы развернуть его, а повторное нажатие позволяет выполнять быструю перемотку вперед или назад.
При записи видеосообщения звук устройства будет продолжать воспроизводиться в фоновом режиме, и вы можете увеличить масштаб, используя заднюю камеру.
Совместное использование экрана также было добавлено к видеозвонкам один на один и теперь включает звук устройства как в индивидуальных, так и в групповых видеозвонках.
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