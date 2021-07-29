Опубликовали фото первой умной колонки от Huawei
Авторитетный и один из старых инсайдеров на ресурсе /leaks опубликовал фотографии запечатанной коробки с первой умной колонкой от Huawei - Sound X.
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По фото видно, что колонка будет базироваться на основе собственной операционной системы Harmony OS 2.0. И будет иметь достаточно необычный и стильный внешний дизайн, который напоминает колонку Aura Studio 3 от Harman Kardon.
Кроме того, кроме самой Huawei в разработке колонки участвовала компания Devialet, которая специализируется на звуке и акустике.
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