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Авторитетный и один из старых инсайдеров на ресурсе /leaks опубликовал фотографии запечатанной коробки с первой умной колонкой от Huawei - Sound X.

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По фото видно, что колонка будет базироваться на основе собственной операционной системы Harmony OS 2.0. И будет иметь достаточно необычный и стильный внешний дизайн, который напоминает колонку Aura Studio 3 от Harman Kardon.

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Кроме того, кроме самой Huawei в разработке колонки участвовала компания Devialet, которая специализируется на звуке и акустике.