Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В сеть просочились скриншоты новой сборки Windows 8.1, под номером 9834. В ней присутствует новая связка из Metro и UWP приложений. Благодаря этому, стало возможно нативного включения UWP в Windows 8.1 без критических проблем.



реклама

В настоящее время большинство устаревших приложений для Метро не работают должным образом, например «Новости» и «Настройки».

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Но можно заметить панель задач от Windows 11 (но со старым логотипом!) и панель пуск со старым видом дизайна Metro (скорее всего, это не законченный вариант дизайна Пуска).

реклама

Это накопительное обновление принесет множество функций (хотя и не все из самых интересных, таких как DirectX 12 Ultimate) в Windows 8.1 и RT 8.1.

Пока неизвестно стоит ли доверять инсайдеру, так как, это его первая публикация, но скриншоты выглядят достаточно реалистично, в отличие от кривых и косых фейков с этого ресурса.