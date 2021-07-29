Возможен редизайн Windows 8.1
В сеть просочились скриншоты новой сборки Windows 8.1, под номером 9834. В ней присутствует новая связка из Metro и UWP приложений. Благодаря этому, стало возможно нативного включения UWP в Windows 8.1 без критических проблем.
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В настоящее время большинство устаревших приложений для Метро не работают должным образом, например «Новости» и «Настройки».
Но можно заметить панель задач от Windows 11 (но со старым логотипом!) и панель пуск со старым видом дизайна Metro (скорее всего, это не законченный вариант дизайна Пуска).
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Это накопительное обновление принесет множество функций (хотя и не все из самых интересных, таких как DirectX 12 Ultimate) в Windows 8.1 и RT 8.1.
Пока неизвестно стоит ли доверять инсайдеру, так как, это его первая публикация, но скриншоты выглядят достаточно реалистично, в отличие от кривых и косых фейков с этого ресурса.
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