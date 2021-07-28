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Инсайдер с сайта /leaks опубликовал "слив" скриншотов и видеозапись со сборки Windows Core OS 11. Как заявил автор утечки, эта версия системы будет упрощённой и будет использоваться для слабых компьютеров или в корпоративном сегменте.

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Первые упоминания Windows Core OS были ещё в 2018 году, были слухи, что Microsoft закрыла проект, но как оказалось это не так.

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Новая утечка инсайдера показывает интерфейс сборки 22415.2 версии Core OS Standard. Но теперь стало понятно, что Microsoft явно не отказалась от идеи упрощённой Windows для компьютеров, которые не подходят под минимальные требования Windows 11.

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Как заявил инсайдер, данная сборка появилась в отделе корпоративного тестирования операционных систем с пометкой "Секретно". Core OS подразумевает полностью новое ядро, отличное от Windows NT, избавившись от старого кода со времён Windows NT4.





Ранее в сеть просочилась корпоративная сборка Windows Core OS, но однако она не имела какого-либо интерфейса. Доверять ли источнику или нет, пока неизвестно. Это его первая публикация на сайте /leaks, но она выглядит вполне реалистичной.