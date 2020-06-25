Xiaomi представят свой новый флагман Xiaomi Otix Phone 30
На известных ресурсах появилась информация, что всем нам известная китайская компания Xiaomi готовит свой новый подбренд или линейку смартфонов под довольно необычным названием Otix. Это доказывает слитый постер и скриншот из бенчмарка Geekbench с результатами модели Xiaomi Otix Phone 30. В это же время инсайдер с сайта /leaks слил основные характеристики телефона.
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Единственное, что можно сейчас сказать, так это то, что модель обещает быть очень занимательной и в каком-то роде даже инновационной.
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