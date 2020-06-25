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На известных ресурсах появилась информация, что всем нам известная китайская компания Xiaomi готовит свой новый подбренд или линейку смартфонов под довольно необычным названием Otix. Это доказывает слитый постер и скриншот из бенчмарка Geekbench с результатами модели Xiaomi Otix Phone 30. В это же время инсайдер с сайта /leaks слил основные характеристики телефона.

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Устройство получит Qualcomm Snapdragon 865, 12 ГБ LPDDR5 ОЗУ, 256 ГБ ПЗУ в максимальной комплектации, 4К AMOLED матрицу, стеклянную заднюю панель, на которой также разместятся четыре модуля камер: два основных, широкоугольный, "телевик" и лидар - модуль, используемый на данный момент только Apple (неужели в эту стезю подались и Xiaomi?) для работы с дополненной реальностью, и Android 10 под оболочкой taleUI из коробки. На данный момент о данном смартфоне больше ничего не известно, однако ходят слухи, что это Mi Mix 4, только под другим именем.Единственное, что можно сейчас сказать, так это то, что модель обещает быть очень занимательной и в каком-то роде даже инновационной.