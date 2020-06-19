В интернете появилась фотография постера с дизайном Xiaomi Mi Mix 4
На сайте /leaks появился пост от информатора SUNHEIRNAVARN@13 с фотографией новенького флагмана от Xiaomi - Mi Mix 4.
По данной фотографии можно увидеть что у данного смартфона 4 камеры сзади и прозрачная фронтальная камера спереди. Экран более чем безграничен, он заходит за рамки задней части смартфона.
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